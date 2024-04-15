Kazakistan'da seller nedeniyle 111 bin 194 kişi tahliye edildi

Kazakistan'daki seller nedeniyle su altında kalan bölgelerden 111 bin 194 kişi tahliye edildi.
Kazakistan, yoğun yağışlı geçen kış sonrası kar suyunun taşkınlara yol açması sonucu oluşan sellerle mücadele ediyor.
Ülkenin 8 eyaletinde seller nedeniyle 36 yerleşim biriminde "yerel ölçekte" olağanüstü hal durumu devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığının güncel verilerine göre, bugüne kadar su altında kalan bölgelerden tahliye edilenlerin sayısı, 39 bin 222'si çocuk olmak üzere, 111 bin 194 kişiye ulaştı.
Halihazırda Kuzey Kazakistan, Akmola, Batı Kazakistan eyaletlerinde tahliye çalışmaları gece gündüz sürerken, ülkenin 5 eyaletinde 5 bin 400 ev sular altında kaldı.
Sel bölgelerinde pompalanan kar suyu miktarı da 9,5 milyon metreküpü aştı.
Su seviyesinin yükselme tehlikesi olduğu ülkenin kuzeyindeki Petropavlovsk şehri ile batısındaki Oral kentinde, öğrenciler bugünden itibaren uzaktan eğitime geçti.
Sosyal medyada, sellerin vurduğu bölgelerde telef olan hayvanların görüntüleri dikkati çekti. Bu videolardan birinde, Batı Kazakistan eyaletinde 1000'den fazla Sayga antilobunun telef olduğu görülüyor.
Ülkenin dört bir yanından sel bölgelerine insani yardım tırları gönderiliyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de 13-14 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan geleneksel Uluslararası Astana Forumu'nu (AIF) ülkedeki sel felaketi nedeniyle bu yıl iptal ettiklerini duyurdu.
Sanayi ve İmar Bakanlığı da nisan sonunda Astana'da yapılacak Makine Mühendisleri Forumu'nu gelecek yıla erteleme kararı aldıklarını bildirdi.
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