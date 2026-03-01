Kazakistan'dan Arap Ülkelerine Destek Mesajı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırılarını kınadığı ve söz konusu ülkelere mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Aybek Smadiyarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in BAE, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt liderlerine özel mektuplar gönderdiğini belirtti.

Smadiyarov, mektupların bu zor dönemde ağır sınavdan geçen söz konusu ülkelerin halklarına içten destek ve dayanışma mesajları içerdiğini belirterek, "Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan için dost ve kardeş olan devletlerin egemenliğini ve güvenliğini zayıflatmaya yönelik tüm askeri eylemleri kararlılıkla kınadı." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın tüm karmaşık uluslararası sorunların ve silahlı çatışmaların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu kaydeden Smadiyarov, "Cumhurbaşkanı ayrıca kardeş Arap ülkelerine mümkün olan her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtmiştir ve bu ülkelerin üst düzey yöneticileriyle sürekli çalışma temaslarının devam etmesini temenni etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.