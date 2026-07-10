Kazakistan Dışişleri Bakanı Çin\'e Ziyaret Gerçekleştirecek

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in 13-14 Temmuz tarihlerinde Çin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını söyledi.
Sözcü cuma günkü basın toplantısında, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
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