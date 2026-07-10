Kazakistan Dışişleri Bakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
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Kazakistan Dışişleri Bakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek

Kazakistan Dışişleri Bakanı Çin\'e Ziyaret Gerçekleştirecek
10.07.2026 17:26
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Kazakistan Dışişleri Bakanı, 13-14 Temmuz'da Çin'e resmi bir çalışma ziyareti yapacak.

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev'in 13-14 Temmuz tarihlerinde Çin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kazakistan Dışişleri Bakanı Çin'e Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika

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