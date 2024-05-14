Kazakistan'ı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 9,2 Milyona Çıktı - Son Dakika
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Kazakistan'ı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 9,2 Milyona Çıktı

Kazakistan\'ı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 9,2 Milyona Çıktı

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjikpayev, 2023 yılında Kazakistan'ı ziyaret eden yabancı turist sayısının önceki yıla göre iki kat artarak 9,2 milyona çıktığını açıkladı. Ayrıca, ülkedeki yerli turist sayısında da önemli bir artış kaydedildiği belirtildi. Marjikpayev, turizm sektörüne yapılan yatırımların arttığını ve ülke bütçesine sağlanan gelirin 450 milyar tenge olarak gerçekleştiğini ifade etti.

14.05.2024 12:29
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Kazakistan'ı 2023'te ziyaret eden yabancı turist sayısı önceki yıla göre iki kat artarak 9,2 milyona çıktı.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yermek Marjikpayev, Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısında ülkedeki turizm sektörünün gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marjikpayev, 2023 verilerine göre Kovid-19 salgını dönemi sonrası turizm sektörünün hızla toparlandığını belirterek "2023 yılında Kazakistan'ı 9,2 milyon yabancı ziyaret etti. Bu sayı 2022 yılına göre iki kat fazla." dedi.

Ülkedeki yerli turist sayısında da önemli artış kaydedildiğini aktaran Marjikpayev, son bir yılda 9,6 milyondan fazla yerli turistin tatil yaptığını bildirdi.

Marjikpayev, 2023'te turizm sektörüne yapılan yatırımların arttığını ve ülke bütçesine sağlanan gelirin 450 milyar tenge (yaklaşık 1 milyar dolar) olarak gerçekleştiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'ı Ziyaret Eden Yabancı Turist Sayısı 9,2 Milyona Çıktı - Son Dakika

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