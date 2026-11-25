Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdindeki Daimi Temsilcisi Yerkebulan Sapiyev'in katılımıyla, İstanbul'da Kazakistan'da yürütülen reformların ele alındığı 'Yeni Tarihi Dönemde Kazakistan'ın Öncelikli Görevleri' konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Kazakistan halkına hitaben yaptığı konuşmada ortaya koyduğu ülkenin kalkınmasına ilişkin temel öncelikler ve stratejik hedefler ele alındı. Bu çerçevede ekonominin çeşitlendirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapının modernizasyonu, ulaştırma ve lojistik potansiyelinin artırılması ile enerji güvenliğinin sağlanması konularına önem verildi.

Kazakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, konuşmasında ülkede hayata geçirilmekte olan kapsamlı dönüşümlerin stratejik önemine değinerek, söz konusu reformların ekonomik büyümenin sağlanmasına, vatandaşların refah düzeyinin yükseltilmesine ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan gazetecilere Kazakistan'ın mevcut kalkınma süreçleri ve yürütülmekte olan reformlar hakkında bilgi verildi ve katılımcılar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bunun yanı sıra katılımcılara, ülkede dijitalleşme ve yapay zekanın geliştirilmesi, sanayi kapasitesinin güçlendirilmesi, tarımın modernizasyonu, sosyal alanın geliştirilmesi ve kamu yönetimi sisteminin reforme edilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Söz konusu toplantı ile Kazakistan'ın yeni kalkınma dönemindeki önceliklerinin Türk kamuoyuna tanıtılması, iki ülke arasındaki medya ve enformasyon alanındaki iş birliğinin genişletilmesi ve Kazakistan-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.