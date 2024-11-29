Kazakistan Merkez Bankası Faiz Oranını Artırdı

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Kazakistan Ulusal (Merkez) Bankası, doların yükselmesi ve ulusal para tengenin değer kaybetmesiyle faiz oranını 2022'den bu yana ilk kez yüzde 14,25'ten 15,25'e yükseltme kararı aldı.

Kazakistan Ulusal Bankasından yapılan açıklamada, bankanın Para Politikası Komitesi'nin baz oranını artırarak yıllık yüzde 15,25 olarak belirlediği kaydedildi.

Açıklamada, böyle bir kararın güncellenen tahminler ve enflasyon riskleri dengesi değerlendirmelerinin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Kazakistan Merkez Bankasının faiz oranını artırma kararı ise ülkede ulusal para tengenin değer kaybetmesiyle gündeme geldi.

Tenge, ABD doları karşısında kasım ayında yüzde 5, yıl başından bu yana ise yüzde 12,8 değer kaybederken 1 dolar 488 tengeden 513 tengeye çıktı.

Banka bu durumun gerekçesini, hem dış hem iç faktörlerin ülkede döviz kuru üzerinde olumsuz etki yarattığına bağlarken özellikle doların küresel anlamda güçlenmesi, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik durumun ağırlaşması gibi birtakım dış faktörlerin de göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Ülkede son olarak 2022'de faiz oranını yükseltme kararı alınmıştı.