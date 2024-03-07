Kazakistan Ordusunda 12 Binden Fazla Kadın Asker Görev Yapıyor

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Kazakistan ordusunda 25'i albay ve 800'ü subay rütbesinde olmak üzere 12 binden fazla kadın asker görev yapıyor.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov, başkent Astana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ülkenin silahlı kuvvetlerinde çeşitli görevlerde bulunan kadın askerlerle bir araya geldi.

Jaksılıkov, Kadınlar Günü'nü kutladığı askerlere orduda zor ama onurlu bir görev yaptıklarını için teşekkür etti.

Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinde 12 binden fazla kadın askerin görev yaptığını belirten Jaksılıkov, bunların arasında 25 albay, 800 subay bulunduğunu, 6 bin kadının da sözleşmeli askeri personel olduğunu söyledi.

Jaksılıkov, 55 kadın askerin devlet ödüllerine layık görüldüğünü kaydederek, "Kadın askerlerimiz, erkeklerle eşit şartlarda görevlerini titizlikle yerine getiriyor. Bunların arasında denizciler, paraşütçüler, keşif görevlileri, keskin nişancılar, sürücü ve tamirciler var. Her kadın askerin yaşadıkları zorluklar var." ifadelerini kullandı.

Kadın askerlerin aynı zamanda bir eş ve anne olduklarını da dile getiren Jaksılıkov, kadınların toplumdaki aile refahının korunmasına, uyum ve istikrarın güçlendirilmesindeki rollerini vurguladı.