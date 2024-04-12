Kazakistan'ın kara, deniz ve demir yoluyla tahıl ithalatının yasaklanmasına ilişkin kararını 6 ay daha uzattığı bildirildi.
Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın dün imzalanan kararı, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Avrasya Ekonomik Birliği ( Rusya, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan) üyesi ülkeler dahil kara yolu, demir yolu ve deniz yoluyla ülkeye yapılan tahıl ithalatı yasağının 6 ay daha uzatılmasına ilişkin karar, demir yoluyla ülke üzerinden diğer ülkelere sevkiyatı yapılan tahıl girişleri için geçerli olmayacak.
Kazakistan, Rusya'dan kaçak yollarla ülkeye ucuz tahıl girişini önlemek amacıyla geçen yıl tahıl ithalatını yasaklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Kazakistan, tahıl ithalatı yasağını 6 ay daha uzattı - Son Dakika
Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.
Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.
Erzurum'dan bu yılın Mart ayında 16, 2024 yılının 3 aylık döneminde 18 sektör ihracat kaydetti. 2023'e göre 15 sektörün ihracatı artarken 3 sektörde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat yapan 5 sektör Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Demir ve Demir Dışı Metaller, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri ve Elektrik ve Elektronik grubu oldu.
Mersin'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününden bu yana kayıp olarak aranan ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuk, Adana'da bulundu. Çocuklar sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek ailelerine teslim edildi.
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, göreve başladıktan sonra ilk nikahını kıydı. İlçede düzenlenen törende genç çiftin mutluluğuna tanıklık etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği'nde gönüllü olarak faaliyetlere katılarak özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi. Öğrenciler, çeşitli atölye çalışmaları düzenleyerek çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedefledi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), üniversite öğrencilerine meslek ve sanat alanında ücretsiz eğitimler vererek birçok fırsat yakalamalarına imkan sağlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?