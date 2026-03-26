Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazakistan TDT Sivil Koruma Mekanizmasına Katıldı

26.03.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın TDT Sivil Koruma Mekanizmasına katılmasını onayladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinin, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Devletler Sivil Koruma Mekanizmasına katılmasını öngören yasayı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev'in, TDT Sivil Koruma Mekanizmasının kurulmasına ilişkin anlaşmanın ülkede onaylanması ve yürürlüğe girmesine dair yasayı imzaladığı bildirildi.

TDT üyesi ülkeler arasında afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli işbirliği sağlanması ile ortak müdahale sisteminin oluşturulmasına hukuki zemin hazırlamayı amaçlayan yasa, daha önce Kazakistan Parlamentosu tarafından kabul edilmişti.

Üye ülkeler arasında afet ve acil durumlara hazırlık, önleme ve müdahale alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen mekanizma, 16 Mart 2023'te Ankara'da imzalanan anlaşmayla kurulmuştu.

Merkezi İstanbul'da bulunacak mekanizma, üye ülkelerde meydana gelen doğal ve insan kaynaklı afetlerde hızlı koordinasyon, ortak arama-kurtarma ve insani yardım faaliyetlerini organize edecek.

TDT Sivil Koruma Mekanizması ayrıca kurtarma ekipleri için ortak eğitim standartlarının geliştirilmesi, ortak tatbikatların düzenlenmesi ve üye ülkeler arasında tecrübe paylaşım programlarının uygulanması gibi görevleri de üstlenecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı
Canbay’dan Aleyna Kalaycıoğlu’nun ’ayakçı’ sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı
İran’ın ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada İran'ın ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını hedef aldığı anlar kamerada
İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın son anları İşte intihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın son anları

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
Canlı anlatım! Maçta tempo çok yüksek golün gelmesi an meselesi
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:46:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.