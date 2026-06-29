Kazakistan ve Gürcistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
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Kazakistan ve Gürcistan Stratejik Ortaklık Kurdu

Kazakistan ve Gürcistan Stratejik Ortaklık Kurdu
29.06.2026 22:40
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Tokayev ve Kobakhidze, Astana'da stratejik ortaklık bildirisi imzaladı, işbirliğini artırma kararı aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Astana'da gerçekleştirdikleri resmi görüşmelerin ardından ülkeleri arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin bildiriyi imzaladı.

Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Kobakhidze için askeri tören düzenlendi.

Liderler ilk olarak başbaşa görüşme gerçekleştirdi.

Tokayev, Gürcistan Başbakanı'nın ziyaretinin Kazakistan-Gürcistan ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

İki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere birçok alanda yakın işbirliği bulunduğunu anlatan Tokayev, bu ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

Kazak halkının Gürcistan'a büyük saygı duyduğunu kaydeden Tokayev, her yıl çok sayıda Kazakistan vatandaşının Gürcistan'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de ülkesinin Kazakistan ile ilişkilerine özel önem verdiğini ifade etti.

İkili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine yükseltilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Kobakhidze, siyasi, ekonomik, eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğini daha da ileri taşımak istediklerini söyledi.

Kobakhidze, stratejik ortaklık bildirisinin iki ülke ilişkilerine yeni ivme kazandıracağına inandığını vurguladı.

Baş başa görüşmenin ardından Tokayev ile Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Kazakistan ile Gürcistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Tokayev, imzalanan stratejik ortaklık bildirisinin ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacağını ifade etti.

Ticaret ve yatırımın ilişkilerin temelini oluşturduğunu kaydeden Tokayev, Kazakistan'ın Gürcistan ekonomisine bugüne kadar 500 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını, enerji alanında ise Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı üzerinden taşınan Kazak petrolünün hacmini artırmayı planladıklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında ayrıca kültür, yapay zeka ve dijital kalkınma ile turizm alanlarında üç iş birliği belgesi imzalandı.

Kaynak: AA

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