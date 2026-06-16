Kazakistan ve İran İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika
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Kazakistan ve İran İşbirliği Geliştiriliyor

Kazakistan ve İran İşbirliği Geliştiriliyor
16.06.2026 22:23
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Kazakistan ve İran, Kuzey-Güney Koridoru'nun geliştirilmesi için ortak yol haritası önerdi.

Kazakistan ve İran hükümetleri arasında yapılan görüşmede, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru ve liman altyapısının geliştirilmesine yönelik işbirliğini hızlandırmak için ortak bir yol haritasının hazırlanması önerildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Serik Jumangarin, İran İslam Cumhuriyeti Karayolları ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık başkanlığındaki heyetle Astana'da bir araya geldi.

Taraflar, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesi, liman altyapısının genişletilmesi, ikili ticaret hacminin artırılması ve iki ülke arasındaki ulaştırma-lojistik bağlantılarının güçlendirilmesini ele aldı.

Jumangarin, İran'ın Kazakistan'ın bölgedeki önemli ticaret ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirtti.

İki ülke liderlerinin işbirliğinin güçlendirilmesini stratejik bir hedef olarak belirlediğini ifade eden Jumangarin, 2025 yılı sonunda Kazakistan ile İran arasındaki ticaret hacminin yüzde 26,4 artarak 430,2 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Bakan Jumangarin, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ve karşılıklı ticaret hacmini 3 milyar dolara çıkarma hedefini içeren yol haritası sayesinde işbirliğinin daha da gelişeceğini kaydetti.

İranlı Bakan Sadık ise ziyaretinin, daha önce varılan anlaşmaların somut şekilde hayata geçirilmesine ve iki ülke arasındaki ulaştırma ile lojistik alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.

Ayrıca Zahedan-Çabahar demiryolu hattının inşaatının yüzde 90'dan fazlasının tamamlandığını ve hattın önümüzdeki aylarda hizmete açılmasının planlandığını söyleyen Sadık, hattın devreye girmesiyle Çabahar Limanı'nın Hint Okyanusu, Orta Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan uluslararası demiryolu ağına entegre olacağını kaydetti.

Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun geliştirilmesinin öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu görüşmede, Kazakistan ve İran'ın, Kuzey-Güney ile Doğu-Batı güzergahlarının kesişim noktasındaki stratejik konumlarının transit taşımacılık açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Taraflar, koridorun potansiyelinin daha etkin kullanılabilmesi ve liman altyapısında işbirliğini hızlandırmak amacıyla ulaştırma altyapısının modernizasyonuna yönelik ortak bir yol haritası hazırlanmasını önerdi.

Taraflar ayrıca Çin, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Türkiye arasında imzalanan beşli demiryolu anlaşmasının önemine dikkati çekerek, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan ve İran arasında imzalanması planlanan dörtlü tarife anlaşmasının da ticaret ve transit taşımacılığın gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Bunun yanı sıra görüşmelerde liman altyapısının geliştirilmesi konusu da ele alındı.

İran tarafı, Bender Abbas Limanı'nda Kazakistan'a arazi tahsisine ilişkin sürecin tamamlandığını ve gerekli prosedürlerin ardından alanın Kazakistan tarafına devredileceğini açıkladı.

Kazakistan tarafı da İranlı şirketlerin Hazar Denizi'ndeki lojistik faaliyetlerini geliştirmeleri amacıyla Aktau ve Kurık limanlarında iskele, terminal ve liman alanları tahsis edilmesi konusunu değerlendirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Kazakistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazakistan ve İran İşbirliği Geliştiriliyor - Son Dakika

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