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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'na 5 dağ keçisi daha bırakıldı.

Valilik tarafından Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden temin edilen dağ keçileri, araçlarla getirilerek Kazankaya Kanyonu'nda doğal ortama bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce bölgeye 20 dağ keçisinin bırakılmasının planlandığı, şu ana kadar toplamda 10 keçinin bölgeye salındığı belirtildi.