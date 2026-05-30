Kazankaya Kanyonu Ziyarete Kapatıldı
Kazankaya Kanyonu Ziyarete Kapatıldı

30.05.2026 13:52
Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kanyon geçici olarak ziyarete kapandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu, Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kanyonun giriş bölgesinin sular altında kaldığı belirtildi.

Kanyonun ziyarete kapatıldığının aktarıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çekerek Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kazankaya Kanyonu giriş bölgesi sular altında kalmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla kanyonun yaya girişine ve ziyaretlere geçici olarak kapatılması sağlanmış, kanyon içerisindeki vatandaşlar güvenli şekilde bölgeden tahliye edilmiştir. Konu hakkında ilgili kurumlarımızla koordineli olarak gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

