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Kazdağları'nda Kar Keyfi - Son Dakika
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Kazdağları'nda Kar Keyfi

Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan vatandaşlar, hafta sonunda kar yağışının etkili olduğu Kazdağları'nda kartopu oynayarak ve mangal yaparak keyifli vakit geçirdi. Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, kar topu oynayıp oyunlar oynayarak eğlendi. Kazdağları'na gelen vatandaşlar, kar yağmasının ardından hemen bölgeye gelerek güzel bir hafta sonu geçirdiklerini ifade etti.

Kazdağları\'nda Kar Keyfi
21.01.2024 - 19:17,  Güncelleme: 19:19
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Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran ilçe merkezlerinde yaşayan çok sayıda vatandaş, hafta sonunda, kar yağışının etkili olduğu Kazdağları'nda kartopu oynadı ve mangal yaptı.

Yılın belirli zamanlarında beyaza bürünen Kazdağları'nın Talimalanı ve Hanlar mevkisine gelen vatandaşlar, buralarda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da çalınan oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadı. Ateş başında sohbet eden vatandaşlar, mangal yaparak günün tadını çıkardı.

Edremit'ten gelen Ahmet Örsoğlu, AA muhabirine, kar yağmasının ardından hemen Kazdağları'na geldiklerini söyledi.

Güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Örsoğlu, çok eğlendiklerini ifade etti.

Arkadaşlarıyla geldiği Kazdağları'nın Hanlar mevkisinde araçlarından çaldıkları hareketli şarkılar eşliğinde oynayarak vakit geçirdiklerini aktaran Oğuzhan Lodos da eğlencenin tadını çıkardıklarını dile getirdi.

Lodos, "Kazdağları'na herkesi bekleriz. Kar güzel yağdı. Bu sene bereketli, herkesi bekleriz. Eğlencenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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