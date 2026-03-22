Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili
Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili

Kazdağları\'nda Kar Yağışı Etkili
22.03.2026 20:02
Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı milli parkı beyaza bürüdü, yollar açıldı.

Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Babadağ, Sarıkız Tepesi ve Tozlu Yaylası mevkisinde ağaçlar kar ve buzla kaplanırken, aynı zamanda bölgede sis hakim oldu.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları arasında yer alan, bölgenin en yüksek noktalarından Sarıkız Tepesi ile Tozlu Yaylası mevkilerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle zaman zaman 10 metreye kadar indiği yayla yollarında kapanan noktalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla açıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

19:46
İsrail, Arad ve Dimona’yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
İsrail, Arad ve Dimona'yı harabeye çeviren İran füzelerinin önlenememe nedenini açıkladı: Tamamen tesadüf
19:28
Sidiki Cherif’in milli takım hayali suya düştü
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü
18:33
İstanbul Valiliği: Fatih’te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti
18:00
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
16:37
İsrail, Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’nü bombaladı
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı
SON DAKİKA: Kazdağları'nda Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Advertisement
