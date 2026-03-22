Kazdağları\'nda Kar Yağışı Etkili

Kazdağları'nın Edremit Körfezi'ne bakan yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla milli park beyaza büründü.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Babadağ, Sarıkız Tepesi ve Tozlu Yaylası mevkisinde ağaçlar kar ve buzla kaplanırken, aynı zamanda bölgede sis hakim oldu.

Balıkesir ve Çanakkale sınırları arasında yer alan, bölgenin en yüksek noktalarından Sarıkız Tepesi ile Tozlu Yaylası mevkilerinde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi buldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve görüş mesafesinin yoğun sis nedeniyle zaman zaman 10 metreye kadar indiği yayla yollarında kapanan noktalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla açıldı.