'kazova Tekstil' Davasında Şükrü Genç'in Tutukluluğunun Devamına Karar Verildi... Bir Kişi Tahliye Edildi

06.01.2026 17:32  Güncelleme: 20:52
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında olduğu 25 sanıklı 'Kazova Tekstil' davasında, tutuklu sanık Kaya Emir Dönmez sağlık sorunu nedeniyle tahliye edildi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hali devam ederken, duruşma 19 Ocak'a ertelendi.

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaya Emir Dönmez'in sağlık sorunu nedeniyle tahliyesine diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve yardımcısı İsmail Erdem'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 25 kişinin, "Kazova Tekstil üzerinden 2013-2014 yıllında DHKP-C'ye finansman sağladıkları" suçlamasıyla yargılandıkları dava İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık rahatsızlandı

Duruşma sürdüğü sırada tutuklu sanıklardan Kaya Emir Dönmez rahatsızlandı. Dönmez'in jandarma eşliğinde hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Şükrü Genç:  Ortada çok büyük bi haksızlık var

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç savunmasında hakkındaki iddaların gerçek dışı bilgilere ve gizli tanık beyanlara dayandığını ifade ederek, "Ortada çok büyük bi haksızlık var. Hiçbir somut gerekçesi, ispatı olmayan söylemlerden oluşan bir kurgu var ve bu kurgu dolu ortamda yargılanıyoruz. Hayatım boyunca kimseye zararım olmadı. Ben bu işin neresindeyim ve neden ben. 15 yıllık belediye başlanlığım boyunca insanları kimseden ayrı tutmadan yardım etmeye çalıştım. Gizli tanık olarak dediğiniz kişilerle tehdit edildik, ihbar edildik, hapsedildik, derin bir mağduriyet yaşadık. Kendime bir telkinde bulundum hep, sakin ve sabırlı olmak. Hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Bu belirsizliğin içinde beni her daim ayakta tutan ve beni güçlü kılan haklılık inancım ve adalete olan inancım." dedi.

"Bizim hiçbir şekilde terörle bir bağlantımız olmamıştır. Olmayacağı da herkes tarafından bilinir"

İddianamenin tamamını defalarca okuduğunu belirten Genç, "Bunun neticesinde elde ettiğim bazı sonuçlar var. Suçun var olmadığı hatta şüpheye dair suçun işlendiği herhangi bir somut delil yoktur. Bir başka deyişle atılı suç işlenmemiştir. İddianamede Şükrü Genç'in adına yönelik doğrudan bir itham yoktur." diye konuştu. Şükrü Genç, HTS kayıtlarına ilişkin herhangi kayıt ve raporun olmadığını, 2014-2025 yılları içinde hiçbir takibin yapılmadığını, yapıldığına dair bir raporun bulunmadığını ifade etti. İtirafçıların ve gizli tanıkların beyanlarının birbirini tutmadığını ve kendi içinde çelişkiler olduğunu da söyleyen Genç, "Bizim hiçbir şekilde terörle bir bağlantımız olmamıştır. Olmayacağı da herkes tarafından bilinir." dedi.

Genç son olarak tahliyesini talep ederek, "Sayın başkanın sizlerden bir yurttaş olarak, adaletin işletilmesini, yurttaşlık hakkımı, yaşam hakkımı, kul hakkımı istiyorum. Daha önce yaşamış olduğum sağlık sorunları için önlem almak zorundayım. Yoksa geç olacak. Anlayışla karşılayacağınızı umut ediyorum. Özgürlüğümü talep ediyorum. Beraatimi anlayışınıza ve vicdanınıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

1 tahliye, 4 tutukluluğun devamı

Duruşmaya 5 dakika ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Kaya Emir Dönmez'in sağlık sorunu nedeniyle tahliyesine diğer tutuklu sanıkların tutululuk halinin devamına karar verilerek duruşma 19 Ocak'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Şükrü Genç, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

