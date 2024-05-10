KBÜ'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KBÜ'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi

KBÜ\'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen 'Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı'nda 'Yenilikçi İttifaklar', 'Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri' ve 'Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme' konuları ele alındı. Ayrıca KBÜ'de Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali düzenleneceği duyuruldu. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, festivalin ümmet içerisinde sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendireceğini belirtti. Diğer yandan KBÜ'de 'TYYÇ Matrisi Hazırlama Eğitimi' ve 'İkinci Dili Geliştirme' etkinlikleri gerçekleştirildi.

10.05.2024 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından "Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, "Yenilikçi İttifaklar", "Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri" ve "Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme" konuları görüşüldü.

Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek

Karabük Üniversitesinde organize edilecek Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali'nin ilk icra kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sosyalfest İlahiyat'a ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Sosyalfest İlahiyat, sadece akademisyenlerin, profesyonellerin ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamakla kalmayacak, toplumsal birlikteliğin ve kaynaşmanın en önemli unsuru olarak ümmet içerisinde sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirecek, bütün insalığın arasında barış ve kardeşliğe dayalı güçlü manevi ve ilmi bağlar kurulmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

TYYÇ Matrisi Hazırlama Eğitimi verildi

Karabük Üniversitesinde, "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Matrisi Hazırlama Eğitimi" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bologna süreci çalışmaları kapsamında Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal tarafından, çevrim içi olarak "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi Hazırlama Eğitimi" verildi.

Eğitim etkinliği, dekan, müdür, dekan yardımcısı, müdür yardımcısı, bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri, Kalite Komisyonu Üyeleri, Fakülte Bologna koordinatörleri ve sorumluları, fakülte sekreterleri, fakülte web sayfası sorumluları ile akademik ve idari personelden oluşan 219 katılımcıyla gerçekleşti.

Öte yandan KBÜ Tömer Kafe'de, Uluslararası Öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek, Türk öğrencilerin, akademik ve idari personelin farklı bir dilde ilerlemesine katkı sunmak amacıyla "İkinci Dili Geliştirme" etkinliği başlatıldı.

KBÜ IEEE Kulübü tarafından öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Konuşmaları etkinliğinde ise Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Fatih Kırışık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 Okulu basan veli müdüre saldırdı Dehşet anları kamerada Okulu basan veli müdüre saldırdı! Dehşet anları kamerada
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
20:03 Eşek arıları, Gazze’de İsrail askerlerini hastanelik etti Eşek arıları, Gazze'de İsrail askerlerini hastanelik etti
20:03 Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü Suriyeli çoban patronunu bıçaklayarak öldürdü
19:56 Basketbolda yabancı kuralı değişti En az 1 Türk, parkede olmak zorunda Basketbolda yabancı kuralı değişti! En az 1 Türk, parkede olmak zorunda
19:35 Arjantin’de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı Arjantin'de banliyö treni kaza yaptı, 60 kişi yaralandı
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 20:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: KBÜ'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement