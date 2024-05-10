KBÜ\'de Bilimsel Araştırma Projeleri Toplantısı Düzenlendi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından "Merkezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, "Yenilikçi İttifaklar", "Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri" ve "Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme" konuları görüşüldü.

Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali düzenlenecek

Karabük Üniversitesinde organize edilecek Sosyalfest İlahiyat Sosyal Bilimler Festivali'nin ilk icra kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Sosyalfest İlahiyat'a ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Sosyalfest İlahiyat, sadece akademisyenlerin, profesyonellerin ve öğrencilerin bir araya gelmesini sağlamakla kalmayacak, toplumsal birlikteliğin ve kaynaşmanın en önemli unsuru olarak ümmet içerisinde sevgi, kardeşlik ve dostluk bağlarını güçlendirecek, bütün insalığın arasında barış ve kardeşliğe dayalı güçlü manevi ve ilmi bağlar kurulmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

TYYÇ Matrisi Hazırlama Eğitimi verildi

Karabük Üniversitesinde, "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Matrisi Hazırlama Eğitimi" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Bologna süreci çalışmaları kapsamında Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal tarafından, çevrim içi olarak "Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Matrisi Hazırlama Eğitimi" verildi.

Eğitim etkinliği, dekan, müdür, dekan yardımcısı, müdür yardımcısı, bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri, Kalite Komisyonu Üyeleri, Fakülte Bologna koordinatörleri ve sorumluları, fakülte sekreterleri, fakülte web sayfası sorumluları ile akademik ve idari personelden oluşan 219 katılımcıyla gerçekleşti.

Öte yandan KBÜ Tömer Kafe'de, Uluslararası Öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerini geliştirmek, Türk öğrencilerin, akademik ve idari personelin farklı bir dilde ilerlemesine katkı sunmak amacıyla "İkinci Dili Geliştirme" etkinliği başlatıldı.

KBÜ IEEE Kulübü tarafından öğrencileri iş dünyasıyla buluşturmak amacıyla düzenlenen "Kariyer Konuşmaları etkinliğinde ise Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 hakkında bilgilendirme yapıldı.