KBÜ öğrencilerinin 'Doğal Limit' belgeseli Adana Altın Koza'da finale kaldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Doğal Limit" adlı belgesel film, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda finale kaldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, belgesel film, KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri Doğukan Aydın, Hüdanur Gürler, Aleyna Erkan, Muhammet Enes Çelik, Özgür Özçelik ve Tuana Tuana tarafından hazırlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesince 26 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında sinemaseverlerle buluşacak olan yapım, sosyal medyanın etkisiyle yapay biçimde idealize edilen "kusursuz kadın bedeni" dayatmasını ve bu baskının bireyler üzerindeki psikolojik ve fizyolojik yıkımlarını ele alıyor.

Yapımda, çocukluğundan itibaren fazla kilolarıyla mücadele eden ve zayıflama arzusuyla çeşitli kas geliştirici, zayıflatıcı, yağ yakıcı ve hormon değiştirici ilaçlara başvuran 26 yaşındaki Sena Bostancı'nın hikayesi anlatılıyor.

Bostancı'nın estetik kaygılarla başladığı bu süreçte karşılaştığı ağır sağlık sorunlarını konu edinen belgesel, dışarıdan estetik ve formda görünen bedenlerin arka planındaki görünmeyen mücadelelerini gözler önüne seriyor.