KBÜ Rektörü Kırışık 'Terörsüz Türkiye' dersinde enerjinin bilime aktarılmasını istedi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 2026-2027 akademik yılının ilk dersini Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrencilerin sınıfına konuk olarak yeni akademik yılın "Terörsüz Türkiye" isimli ilk dersini gerçekleştiren Kırışık, Türkiye'nin geçmişte terör nedeniyle önemli ölçüde enerji ve kaynak kaybı yaşadığını bildirdi.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca güvenlik sorunlarının ortadan kaldırılmasıyla sınırlı olmadığını, bunun aynı zamanda bilimsel, ekonomik ve toplumsal üretimin güçlendirileceği ortam oluşturmayı amaçladığını belirten Kırışık, "O nedenle 'Terörsüz Türkiye'nin ana hedefi negatif çatışma ortamının ortadan kaldırılarak pozitif bilim üretme, ekonomik üretim yapma, insanların kardeşçe ve huzur içerisinde birlikte yaşamasının sağlandığı bir ortam oluşturulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kırışık, Türkiye'nin enerjisini bilim, eğitim ve üretime yönlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Enerjimizi bilim ve kalkınmaya aktarmak istiyoruz. Bunu nasıl aktarabiliriz? Başka olumsuz negatif şeylere aktardığımız zamanı, emeği, gücü, maliyeti, insan kaynaklarımızı oradan çekerek bütün enerjimizi bilime, eğitime ve üretime ayırarak bunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Kırışık, terörsüz ortamın kalkınma ve yatırım imkanlarına da katkı sağlayacağını belirterek, "Güvenlik ve huzuru pekiştirmek istiyoruz. Toplumsal bütünleşmeyi terörsüz Türkiye ile güçlendirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Derse katılan öğrencilere Türk bayrağı hediye edildi.