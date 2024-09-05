Karabük Üniversitesi, Makine Mühendisliği Alanında Türkiye'de 9. Sıraya Yükseldi

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Karabük Üniversitesi (KBÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarının hazırladığı 2023-2024 sıralamasında Türkiye Üniversiteleri makine mühendisliği alanında 9. sırada yer aldı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, URAP Araştırma Laboratuvarı, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yükseköğretim kurumlarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla hazırladığı 2023-2024 Dünya Alan Sıralaması'nda dünyadaki en iyi üniversiteleri farklı bilim alanlarına göre listeledi.

121 farklı ülkeden 3 bin üniversitenin dahil olduğu değerlendirmede URAP, yükseköğretim kurumlarını makale sayısı, atıf sayısı, toplam doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği üzerinden inceledi.

KBÜ, URAP tarafından hazırlanan alan sıralamalarında bir önceki yıla göre yükseliş gösterdi.

Hazırlanan sonuçlara göre, 2022-2023 URAP sıralamalarında makine mühendisliği alanında Türkiye genelinde 10. sırada, dünya genelinde ise 974. sırada yer alan KBÜ, 2023-2024'te ise Türkiye genelinde 5. sıraya, dünya genelinde ise 889. sıraya yükseldi.

Mühendislik alanında da başarı gösteren KBÜ, Türkiye genelinde 24. sıradan 13. sıraya yükselirken, dünya genelinde 1261. sıradan 1118. sıraya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Üniversitemiz, her geçen yıl akademik başarılarını artırarak ülkemizin ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında yerini sağlamlaştırmaktadır. Bu başarılarımızı daha ileriye taşımak ve üniversitemizi dünya sıralamalarında daha üst sıralara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.