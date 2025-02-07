KBÜ ve ASELSAN'dan Yerli Teknoloji İşbirliği - Son Dakika
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KBÜ ve ASELSAN'dan Yerli Teknoloji İşbirliği

Karabük Üniversitesi ve ASELSAN, yerli yüksek çözünürlüklü ekranlar için işbirliğini sürdürüyor.

07.02.2025 17:16
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve ASELSAN, yerli teknoloji geliştirme alanındaki ortak çalışmalarına devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, askeri amaçlı yüksek çözünürlüklü ekranların yerli ve milli üretilmesi konusunda devam eden işbirliği kapsamında, ince film transistör arkapanel (TFT backplane) teknolojisinin geliştirilmesi ve prototip üretimi KBÜ Demir Çelik Enstitüsü Malzeme Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde (MARGEM) KBÜ'lü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Anutgan ve Prof. Dr. Tamila Anutgan tarafından yürütülüyor.

Bu kapsamda ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı, Aviyonik ve Güdüm Sistemleri Sektör Başkanı Murat Karataş ve beraberindeki heyet, KBÜ'yü ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Heyeti, ilk olarak KBÜ Senato Salonu'nda rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ile Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve akademisyenler ile idari yöneticilerin yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantıda, projenin mevcut durumu, teknik detayları ve gelecekteki hedefler ele alındı.

Toplantının ardından ASELSAN ekibi, proje kapsamında kurulan araştırma laboratuvarını ve teknik altyapıyı inceledi.

Yenişehir Açık Hava Sinemasında restorasyon çalışmalarına başlanıyor

Karabük Belediyesi tarafından kentin kültürel mirasına katkı sağlamak amacıyla Yenişehir Açık Hava Sinemasında restorasyon çalışmalarına başlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kardemir işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, yıllar önce Karabüklülerin hafızasında özel yere sahip Yenişehir Açık Hava Sineması, restorasyonla yeniden canlanıyor.

Sinema alanına uygun açık oturma düzeni ve peyzaj çalışmaları planlanarak, izleyicilere hem nostaljik hem de konforlu deneyim sunulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Yenişehir Açık Hava Sineması, Karabük'ün sosyal hafızasında önemli yere sahip. Yıllar boyunca hemşerilerimizin bir araya gelip güzel anılar biriktirdiği bu alanı, yeniden canlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tıpkı Havuzlu Bahçe gibi geçmişte Karabüklülerin ortak hatıralarında yer etmiş bu mekanları modernize ederek tekrar vatandaşlarımızla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demir Çelik, Teknoloji, Aselsan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KBÜ ve ASELSAN'dan Yerli Teknoloji İşbirliği - Son Dakika

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