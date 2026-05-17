KDC'de Ebola Salgını: 87 Ölü

17.05.2026 18:46
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında 87 kişi hayatını kaybetti, 336 vaka tespit edildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde görülen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye çıktığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, yaptığı açıklamada, KDC'de 336 Ebola vakasının tespit edildiğini ve 87 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Salgının "tarihte 3. kez görülen Ebola'nın Bundibugyo türünden kaynaklandığını ve bu türe karşı onaylanmış bir aşının bulunmadığını" aktaran Kaseya, "Bu salgın, nisanda başladı. Şimdiye kadar indeks vakayı (ilk vaka) bilmiyoruz. Bu da salgının gerçek boyutunu bilmediğimiz anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Africa CDC, salgının risk seviyesini KDC için "çok yüksek", Doğu Afrika için "yüksek", kıta geneli için "orta" olarak sınıflandırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu ama pandemi acil durumu kriterlerini karşılamadığını belirtti.

15 Mayıs'ta KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede "Ebola salgını" ilan edilmişti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

