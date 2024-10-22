KDC'de Kalembe Kasabası Ordu Kontrolüne Geçti - Son Dakika
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KDC'de Kalembe Kasabası Ordu Kontrolüne Geçti

M23 isyancıları, Kalembe'den püskürtüldü, Ancak silah sesleri devam ediyor. Bölgedeki gerilim sürüyor.

22.10.2024 21:17
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda dün isyancıların kontrolüne geçen Kalembe kasabası, ordunun kontrolüne geçti.

Ordu Sözcüsü Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, Kuzey-Kivu eyaletindeki Kalembe'yi dün ele geçiren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubunu kasabadan püskürttüklerini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre ise bölgeden silah sesleri gelmeye devam ediyor, M23 isyancıları Kalembe'den henüz tamamen çıkmadı.

M23 bölgede birçok kasabayı ele geçirdi

M23 üyeleri, Şubat 2023'te Kuzey-Kivu'ya bağlı Rubaya'yı ele geçirmiş ancak ordunun düzenlediği operasyon sonucunda şehri terk etmek zorunda kalmıştı.

Son aylarda saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KDC'de Kalembe Kasabası Ordu Kontrolüne Geçti - Son Dakika

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