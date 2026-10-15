KDC'de kolera salgınında 125 binden fazla şüpheli vaka ve 3 bin 644 şüpheli ölüm var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ocak 2025 ile Eylül 2026 sonu arasında 125 binden fazla şüpheli kolera vakası ve salgına bağlı 3 bin 644 şüpheli ölüm kaydedildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) haber sitesi UN News'in DSÖ'ye dayandırdığı habere göre, KDC'de kolera salgını, temiz suya ve sanitasyon hizmetlerine erişimdeki yetersizlikler ile güvenlik sorunları nedeniyle yayılmayı sürdürüyor.

Ülkede 2026'da bildirilen toplam vakaların yaklaşık yüzde 60'ı Güney Kivu, Kuzey Kivu ve Haut-Katanga eyaletlerinde görüldü.

Salgında Ocak 2025 ile Eylül 2026 sonu arasında 125 binden fazla şüpheli kolera vakası ve 3 bin 644 şüpheli ölüm kaydedildi.

21-28 Eylül döneminde 2 bin 932 şüpheli vaka ve 86 ölüm; bir önceki hafta 2 bin 506 şüpheli vaka ve 62 ölüm bildirildi.

Temiz suya erişimdeki sorunlar mücadeleyi zorlaştırıyor

Salgınla mücadele, temiz su ve tuvalet altyapısındaki eksikliklerin yanı sıra güvenlik sorunları ve uzak yerleşimlere ulaşım güçlükleri nedeniyle zorlaşıyor.

Özellikle ülkenin doğusundaki güvensizlik ortamı, sağlık ekiplerinin bazı bölgelere erişimini kısıtlıyor. Sağlık kuruluşlarına uzak yerleşimlerde yaşayanların tedaviye ulaşmakta gecikmesi de salgına müdahaleyi güçleştiriyor.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla su klorlama çalışmalarının genişletilmesi ve hanelerde dezenfeksiyon faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.

Tanganyika eyaletinde yaklaşık 4 bin ev ile 5 bin 900 tuvaletin dezenfekte edilmesi öngörülüyor.

Aşılama çalışmaları kapsamında Güney Kivu eyaletindeki bazı sağlık bölgelerinde müdahale amaçlı kampanyalar sürerken KDC ile komşu Kongo Cumhuriyeti, Kongo Nehri koridorundaki adalarda ortak bir sınır ötesi kolera aşısı kampanyası düzenlemek için hazırlıklar devam ediliyor.

Kenya'da ikinci Ebola vakası tespit edildi

KDC'de kolera salgını devam ederken Ebola ile mücadele de sürüyor. DSÖ'nün 11 Ekim 2026 itibarıyla paylaştığı verilere göre, ülkedeki Ebola salgınında 9 bin 66 doğrulanmış vaka ve 4 bin 381 ölüm bildirildi.

KDC'deki salgınla bağlantılı ilk Ebola vakasının ardından Kenya'da ikinci vaka da doğrulandı. İkinci vaka, ülkedeki ilk hastayla yakın aile bağı bulunan bir kişide tespit edildi.

KDC'de aynı dönemde kolera ve Ebola salgınlarıyla mücadele edilmesi, sağlık hizmetleri üzerindeki baskıyı artırıyor.