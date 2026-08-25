KDC'de M23 İsyanı: 300 Sivil Öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, ülkenin doğusunda 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubun kontrolündeki bölgelerde iki ayda 300'den fazla sivilin öldürüldüğünü duyurdu.

KDC İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, geçen haziran ve temmuz aylarında ülkenin doğusunda M23 üyelerinin kontrolündeki bölgelerde yargısız infaz, katliam ve bombardımanlar sonucu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce cinsel istismar vakasının kayda geçtiği ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 300'den fazla kişinin işkenceye maruz kaldığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle Kuzey-Kivu eyaletinin Tshanzu ve Rumangabo bölgelerinde Kongolu gençlere yönelik yüzlerce kaçırma ve zorla silah altına alma vakasının yaşandığı, ev ve köylerin ateşe verildiği belirtildi.

Hükümet ayrıca M23 isyancılarına destek vermekle itham ettiği komşusu Ruanda'yı, KDC'nin doğusundaki bölgelerin demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir süreç yürütmekle suçladı.

Açıklamada, M23 üyelerinin kontrolündeki bölgelerde ücretsiz olması gereken ilkokul ve okul öncesi eğitim için ailelerden ücret talep edildiği, eğitim kurumlarının üç aylık gelirlerinden yüzde 17 oranında kesinti yapıldığı, hastaneler, özel klinikler ve yetimhanelere yasa dışı vergi ve harçlar uygulandığı kaydedildi.

Hükümet, ihlallerden sorumlu kişilerin yargı önünde hesap vermesi için gerekli adımların atılacağını, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de M23 üyeleri, 2025'in başından bu yana devam eden saldırılar sonucu Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'ten bu yana 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri, son olarak 2025 yılının aralık ayı başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden olmuş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.