KDDI\'den Güvenlik Açığı Uyarısı

TOKYO, 23 Haziran (Xinhua) -- Japon telekomünikasyon operatörü KDDI, altı internet servis sağlayıcısına sunduğu bir e-posta sistemine yetkisiz dış erişim sağlandığını, bu durumun 14,22 milyona kadar e-posta adresi ile şifrenin sızdırılmasına ve e-posta içeriklerinin ele geçirilmesine yol açabileceğini duyurdu.

Şirket salı günü yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir tarafın kullanıcı giriş bilgilerini yasadışı yollarla ele geçirmiş olabileceği belirtilerek, etkilenen kullanıcılardan hesaplarına yetkisiz erişimi önlemek amacıyla şifrelerini derhal değiştirmeleri istendi.

KDDI, güvenlik açığının 17 Haziran'da tespit edildiğini ve aynı gün onarım çalışmalarının tamamladığını duyurdu. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.