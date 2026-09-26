KDK, askerlik süresini yıllık izne saymayan idareyi haklı buldu - Son Dakika
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KDK, askerlik süresini yıllık izne saymayan idareyi haklı buldu

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KDK, askerlik süresini yıllık izne saymayan idareyi haklı buldu
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KDK, sözleşmeli sağlık teknikerinin askerlikte geçen sürelerinin yıllık izin kıdemine sayılması talebini reddetti. İdarenin 4/B'li personelin askerlik sürelerinin yıllık izin tespitinde sayılmayacağı işlemini hukuka uygun bulan KDK, yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

KAMU Denetçiliği Kurumu (KDK) askerlik hizmetinin yıllık izin kıdem hesabına dahil edilerek adına yıllık izin tanımlanmasını talep eden sağlık teknikerinin başvurusunu reddetti.

Vatandaşların idareyle yaşadığı sorunların çözüm noktası olan KDK'ya başvuran kişi, sözleşmeli sağlık teknikeri olduğunu, yıllık izin kıdem hesabına askerlik hizmetinin de dahil edilerek adına yıllık izin tanımlanması talebinin çalıştığı kurum tarafından kabul edilmediğini belirtti. Başvurucu, idarenin bu işleminin yerleşik genel tebliğlere ve Anayasal dinlenme hakkına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından KDK'ya gönderilen cevap yazısında, söz konusu personelin İstanbul'da Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesine sözleşmeli sağlık teknikeri pozisyonunda çalıştığı, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kararnamede, 'Kurumlarda geçen hizmet süresi, 1 yıldan 10 yıla kadar olan personele 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara 30 gün ücretli yıllık izin verilir' hükmü bulunduğunu, askeri kurum ve kuruluşlara tabi personelin bu kararname dışında tutulduğu, yedek subaylıkta geçen hizmet sürelerinin yıllık izne esas süreye dahil edilemediği kaydedildi. Yazıda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapan personelin askerlikte geçen sürelerinin yıllık izin tespitinde değerlendirileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı da belirtildi.

YARGI YOLU AÇIK

Dosyayı inceleyen KDK, başvuranın yıllık izne esas hizmet sürelerinin hesabında askerlik hizmetine ilişkin sürelerin dikkate alınmaması işleminin hukuka ve hakkaniyete uygun olduğunu değerlendirdi. KDK kararında, "Kurumumuzca yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, ilgili idarenin başvuranın talebinin reddedilmesi yönünde gerçekleşen işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırı bir durum bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır" dedi. KDK, başvuruyu reddederek yargı yolunun açık olduğunu bildirdi.

Kaynak: DHA
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