KDK, G sınıfı ehliyet mağduriyetini Makina Mühendisleri Odası görüşmeleriyle çözdü

KDK, G sınıfı ehliyet mağduriyetini Makina Mühendisleri Odası görüşmeleriyle çözdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KDK, 1997'de alınan G sınıfı ehliyetin yeni tip sürücü belgesine işlenmeyerek iptal edilmesiyle mağduriyet yaşayan vatandaşın sorununu çözdü. İş başvurularında mağduriyet yaşadığını belirten başvurucunun kazanılmış hakkı, Makina Mühendisleri Odası görüşmeleriyle yerine getirildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 1997'de aldığı G sınıfı ehliyeti, yeni tip sürücü belgesi başvurusu sırasında iptal edilen vatandaşın mağduriyetini çözüme kavuşturdu.
KDK'nin dostane çözüm kararına göre, bir kişinin 1997'de aldığı ehliyetinde yer alan G sınıfı iş makinesi kullanma yetkisi, yeni tip ehliyete geçiş başvurusu sırasında sistemsel gerekçelerle işlenmeyerek iptal edildi.
Kazanılmış hakkı olan G sınıfı ehliyetinin, yeni tip ehliyete işlenmesi talebiyle KDK'ye başvuran vatandaş, iş başvurularında mağduriyet yaşadığını belirtti.
Başvuru üzerine KDK, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için Makina Mühendisleri Odası yetkilileriyle temasa geçti.
Görüşmeler sonucu başvurucunun sorunu çözülerek talebi yerine getirildi.
Kaynak: AA
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