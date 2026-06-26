Keban'da Aşure İkramı - Son Dakika
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Keban'da Aşure İkramı

26.06.2026 15:28
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Elazığ Keban'da, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı yapıldı. Programda dualar edildi.

Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğü tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçe Müftülüğü Muharrem ayının manevi ikliminde, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Yusuf Ziya Paşa Camisi'nde aşere programı düzenledi.

Programda, cuma namazından önce Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Daha sonra cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Programa, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, İlçe Tapu Müdürü Alaeddin Yararlı ve İlçe Müftüsü Samet Çiçen katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keban'da Aşure İkramı - Son Dakika

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