Keban\'da Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

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Keban ilçesinde Atatürk İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı yapıldı.

Atatürk İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen fuar, halk oyunları gösterisi ile başladı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, fuarın açılışını yaptı, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Zafer Dalkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın desteğiyle bu yıl ilkini düzenledikleri fuarın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Fuarların öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu kaydeden Dalkılıç, "Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Fuarımızda, 20 proje yer alıyor. Projeler, 68 öğrencimiz 12 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarla hazırlandı." dedi.

Açılışa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Müftüsü Murtaza Meşe ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.