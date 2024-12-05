Keban\'da Kan Bağışı Seferberliği

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Kızılay'ın başlattığı kan bağışı hayat kurtarır kampanyası kapsamında 41 kişi kan bağışında bulundu.

Kızılay Elazığ Kan bağışı Merkezi tarafından organize edilen kampanya çerçevesinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında mobil kan bağışı otobüsünde doktor kontrolünde yapılan testler sonucunda durumu ve sağlığı müsait olan vatandaşlardan kan alındı.

Kampanyaya 41 kişi kan bağışında bulunarak destek verdi.