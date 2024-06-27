Keban'da Savcı ve Yazı İşleri Müdürüne Veda Yemeği - Son Dakika
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Keban'da Savcı ve Yazı İşleri Müdürüne Veda Yemeği

Keban ilçesinde Çankırı'ya tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Hakan Demirhan ve Elazığ merkeze tayini çıkan Adliye Yazı İşleri Müdürü Ümit Balaban'ın onuruna veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Furkan Atalık, yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı Demirhan ve Balaban'a teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi ve plaket verdi. Keban Adliyesi personelleri de veda yemeğine katıldı.

27.06.2024 15:21
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Keban ilçesinde Çankırı'ya tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Hakan Demirhan ve Elazığ merkeze tayini çıkan Adliye Yazı İşleri Müdürü Ümit Balaban'ın onuruna veda yemeği verildi.

Kaymakam Furkan Atalık, bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde, ilçede yaptıkları görev süresince başarı çalışmalarından dolayı Demirhan ve Balaban'a teşekkür etti.

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Atalık, Demirhan ve Balaban'a plaket verdi.

Veda yemeğine, Keban Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keban'da Savcı ve Yazı İşleri Müdürüne Veda Yemeği - Son Dakika

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