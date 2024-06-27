Keban'da Savcı ve Yazı İşleri Müdürüne Veda Yemeği

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Keban ilçesinde Çankırı'ya tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Hakan Demirhan ve Elazığ merkeze tayini çıkan Adliye Yazı İşleri Müdürü Ümit Balaban'ın onuruna veda yemeği verildi.

Kaymakam Furkan Atalık, bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde, ilçede yaptıkları görev süresince başarı çalışmalarından dolayı Demirhan ve Balaban'a teşekkür etti.

Yeni görev yerlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Atalık, Demirhan ve Balaban'a plaket verdi.

Veda yemeğine, Keban Adliyesinde görev yapan hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı.