Keban Kaymakamı Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunda inceleme yapıp müdürden bilgi aldı

Keban Kaymakamı Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunda inceleme yapıp müdürden bilgi aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret etti. Onur, okulda inceleme yaptı, Okul Müdürü Burak Nemutlu'dan bilgi aldı ve öğretmen, öğrenciler ve okul görevlileriyle bir araya geldi.
Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Fevzi Çakmak İlkokulunu ziyaret etti.
Ziyarette okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Onur, Okul Müdürü Burak Nemutlu'dan okul ile ilgili bilgi aldı, öğretmen, öğrenciler ve okul görevlileri ile bir araya geldi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Kaymakam Onur'a okula ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?