Keban Kaymakamı Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Keban Kaymakamı Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret ederek köydeki sorunlar ve talepler hakkında bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Atalık'a birçok yetkili de eşlik etti.

05.07.2024 12:01
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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Ulupınar Köyü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Atalık ziyaretinde Ulupınar Köyü Muhtarı Nazım Sezer ve vatandaşlarla görüşerek köydeki sorunlar ve taleplerle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Atalık'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aylin Kökçin, Keban Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, İl Genel Meclis üyeleri Nadir Can ve Aygün Doğan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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