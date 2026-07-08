Keçe Yeniden Popülerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keçe Yeniden Popülerleşti

08.07.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keadel, keçe ile dekoratif ürünler üreterek ABD ve Kanada'ya ihraç ediyor. Yeni tasarımlar dikkat çekiyor.

TARİH öncesi çağlardan beri çadır, kıyafet ve yer döşemelerinde kullanılan keçe, son dönemde yeni tasarım ürünlerle ev ve iş yerlerinde perde, yastık olarak yeniden yer almaya başladı.

Tarih öncesi çağlardan beri göçebe yaşam tarzının zorlu iklim koşullarında çadır, kıyafet yer döşemelerinde kullanılan keçe, son yıllarda yeniden popüler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanına sahip Gencer Kodal, koyun yününden ürettikleriyle ata mesleği keçeciliği sürdürmeye devam ediyor.

DEKORASYONDA KULLANILIYOR

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki atölyesinde yün yumaklarından ürettiği dekoratif ürünleri ABD, Kanada ve Türkiye'nin farklı illerindeki müşterilerine sattığını anlatan Kodal, "Keçe sadece çoban kepeneği ve yer yaygısı olmakla sınırlı kalmadı. Keçecilik mesleğini en yüksek mertebeye çıkarmaya çalışıyorum. Yeni ürettiğimiz puf yastık görünümlü taşlar, villaların dekorasyonunda kullanılıyor. ABD ve Kanada'ya ihraç ediyoruz" dedi.

İHRACATA BAŞLADI

Keçeciliği yaşatmaya çalıştığına değinen Kodal, "Çoban kepeneği, yer yaygısı olarak çalıştığımız zaman keçeciliğin önü açılmayacak. Farklı neler yapabileceğimizi düşündük. Perdeden ayakkabıya, kol dayama yastığına kadar çok sayıda farklı dekoratif ürün yapıyoruz. Dikiş olmadan tamamen kaba yünden yapıyoruz. Evlere, ofislere, dekor amaçlı yapılıyor. Türkiye'de ilk defa biz üretiyoruz. ABD ve Kanada ile çok alışveriş oluyor. Seri imalata başlayacağız. Farklı ürünler yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

'PUF TAŞI' YASTIK

Kodal, keçeden yaptıkları dekoratif ürünler arasında deniz taşı görünümlü kol dayama yastığının çok talep edildiğini söyledi. İç tasarımda 'puf taşı' olarak adlandırıldığını dile getiren Kodal, güzel görünümünün yanı sıra, konforundan dolayı bu ürünün tercih edildiğini belirtti. (DHA

Haber- kamera: Nurettin ARKAN/YALVAÇ(ISPARTA), DHA

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat, Dekorasyon, İhracat, Ekonomi, Güncel, Kanada, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçe Yeniden Popülerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:07
ABD Başkanı Trump: İran’a dün gece güçlü şekilde saldırdık
ABD Başkanı Trump: İran'a dün gece güçlü şekilde saldırdık
11:00
Beştepe’de şu an Liderler zirve için toplanıyor
Beştepe'de şu an! Liderler zirve için toplanıyor
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
09:39
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi’ne yansıdı Erdoğan’dan özellikle rica etmiş
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
08:55
Trump’ın Türkiye planı ortaya çıktı İsrail basınından dikkat çeken iddia
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 11:17:22. #7.13#
SON DAKİKA: Keçe Yeniden Popülerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.