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Keçi yavrusu ile kurtarıcısı arasında güldüren diyalog - Son Dakika
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Keçi yavrusu ile kurtarıcısı arasında güldüren diyalog

Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklara sıkışan keçi yavrusunu kurtaran MAG-AME ekibi ile yavru keçi arasında geçen diyalog hem güldürdü, hem insanın içini ısıttı. Kurtarıcısının elinde sık sık melemesi nedeniyle karşılıklı olarak sohbet ortamında geçen diyalog sonrası yavru keçi annesine kavuştu.

Keçi yavrusu ile kurtarıcısı arasında güldüren diyalog
18.12.2023 - 20:50,
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Keçi yavrusu ile kurtarıcısı arasında güldüren diyalog

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde kayalıklara sıkışan keçi yavrusunu kurtaran MAG-AME ekibi ile yavru keçi arasında geçen diyalog hem güldürdü, hem insanın içini ısıttı.

Başta yangın ve değer afet olaylarında arama ve kurtarma çalışmalarına katılan Datça MAG-AME Arama Kurtarma ekibinin Datça Mesudiye Ada Burnu mevkiinde planlı intikal yürüyüşü bölgesinde öncü ekip tarafından yavru bir keçinin kayalara sıkıştığı görüldü.

MAG-AME öncü ekibi kayalıklara sıkışan keçi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtarırken, keçi yavrusu ile kurtarma ekibi arasında geçen diyalog hem güldürdü, hem de insanlık ölmemiş dedirtti. Kurtarıcısının elinde sık sık melemesi nedeniyle karşılıklı olarak sohbet ortamında geçen diyalog sonrası yavru keçi annesine kavuştu.

Annesin kavuşan yavru keçi önce karnını doyurdu, ardından gözden kayboldu.

Kaynak: İHA
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