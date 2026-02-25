Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, Çorumlular ile İftarda Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çorumlularla bir araya geldi.

Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Çorumlular ile buluştu. İftar programına Özarslan'ın yanı sıra Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bünyamin Akgöz, Önceki Dönem PTT Genel Müdürü Dursun Dağaşan, Önceki Dönem Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, Zafer Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı Fahrettin Özdemir, MHP Ankara İl Sekreter Yardımcısı Ömer Baldan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Siyemoğlu, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Hamza Serhat Yeniçeri, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Biberoğlu Erdoğan, Keçiören Çorumlular Federasyonu Genel Başkanı Dr. Okay Erözgün, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman, Anadolu Abdalları Cemevi Federasyonu Başkanı Yunus Emre Durmuş, Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürklüoğlu ve 1453 Gençlik Derneği Başkanı Serkan Ülker, Çorum iline bağlı hemşehri derneklerinin başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çok sayıda Çorumlu vatandaş katıldı.

Özarslan, Çorumlulara hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hiç kimseyi yatağa aç sokmayacağız"

"Çorumlu olmak yiğitliği gerektirir. Gidin ilçe ilçe, köy köy isimlerine bakın; Oğuz Türkmen boyunun yiğit boylarının isimleridir. Çorum, Hoca Ahmet Yesevi'nin ve Horasan erenlerinin otağı, divan-ı dergahının ta kendisidir. Çorum'da yaşayan insanlar gönlü güzel insanlardır, imanlı, inançlı insanlardır; Müslüman Türk milletinin yiğit evlatlarıdır, kahraman Çorumlulardır. Bizim genel felsefemiz şudur: Hiç kimseyi yatağa aç sokmayacağız. Hiç kimseyi üşüyerek, titreyerek yatağa sokmayacağız. Engellisine bakacağız. Evinde yaşlı varsa ona bakacağız. Öğrencisini servise veremiyorsa servisine vereceğiz. 'Hakk'ın hakkı için halka hizmet' anlayışının her tezahüründe bizler sizlere hizmetkar olmaya geldik. Kıymetli Çorumlular, biz sizin başınıza baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Sizler bunu en iyi şekliyle hak eden hemşehrilerimsiniz. Burada çok kıymetli federasyon başkanları var. Allah onlardan da razı olsun. Her daim bir Çorumlunun derdi olduğunda bize emir telakki ediyorlar. Biz de gereken neyse elimizden geldiğince fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada halkımızın bir çaresizliği varsa yanındayız. Yoksulluğu varsa da sonuna kadar yanındayız. Hepinizin tuttuğu oruçlar, yaptığı ibadetler Yüce Allah katında kabul ve makbul olsun. Hepinizi çok seviyorum, bağrıma basıyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."