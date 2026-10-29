Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: "Cumhuriyet’e sahip çıkmak bizlerin öz görevidir"

(ANKARA) - Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen törende konuştu. Özarslan, "Cumhuriyet, bu milletin gelecek nesillere bırakacağı eşsiz vatan coğrafyasının teminatıdır. Bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, yani kısacası ceddimizin emanet ettiği bu milli ve manevi dokulara, Cumhuriyet'e sahip çıkmak bizlerin öz görevidir" dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen törende Başkan Özarslan, siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programa Özarslan'ın yanı sıra siyasi parti, dernek ve federasyonların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Özarslan, Cumhuriyet'in milli ve manevi değerlerine sahip çıkmanın, birlik ve beraberliği korumanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Şükürler olsun 103'üncü yılını kutladığımız, bize emanet onurumuzun, gururumuzun, millet olabilme ferasetimizin temsilcisi Cumhuriyet'imizi; hiçbir dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan, Keçiören'imizin birliği ve beraberliği içerisinde bugün burada kutluyoruz. Bu güzel geçmişimizi, ceddimizin kahramanlıklarını ortaya koyduğumuz şu günde beraber olmanın onur ve gururunu yaşıyorum. Yüce Mevla'm, bu güzel birliğimizden ve beraberliğimizden yoksun bıraktırmasın. Allah, daha nice Cumhuriyet Bayramları kutlamayı hepimize nasip eylesin.

"CUMHURİYE DEMEK, BU MİLLETİN GEÇMİŞTEKİ FERASETİ DEMEK"

Cumhuriyet demek, bu milletin geçmişteki feraseti demek, irfanı demek, geçmiş kültür kodlarının damarlarındaki asil kan demek, cesareti demek ve ona bu gücü veren sinesindeki iman demektir. Cumhuriyet, bu milletin gelecek nesillere bırakacağı eşsiz vatan coğrafyasının teminatıdır. Bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yani kısacası ceddimizin emanet ettiği bu milli ve manevi dokulara, Cumhuriyet'e sahip çıkmak bizlerin öz görevidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yanı başındaki o kahraman imanlı silah arkadaşları, komutanları, dedelerimiz, ceddimiz bu vatan savunmasını ortaya koymuş; koymayanlar kaçıp gitmiş. Cumhuriyet kurulduktan sonra millet iradesi ortaya konularak endüstride, teknikte, tarımda çok büyük hamleler yapılmış. Bakın, Cumhuriyet kazanımlarımızın neredeyse birçoğu o dönemde yapılmış ve öyle bir insan çıkmış ki işte buraya layık olmak lazım. O ilme, ferasete, emanete sözde değil, icraatıyla sahip çıkmak lazım. Şu an dünya lideri olmuş ve yüzyılın lideri dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bu da öyle sözde değil, emeğiyle olmuştur. Çünkü kim bu milletin geleceğine, ekonomisine, endüstrisine, ilmine, bilmine, tekniğine fayda koyabiliyorsa vatanına en hayırlı insan demektir. Tekrar ediyoruz; 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir.' Yüce Mevla'm hepimize güç, kudret, birlik ve beraberlik versin. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Ne mutlu Türk'üm diyene."

Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammed Ekrem Kılıç ise Cumhuriyet'in korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiği belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün milletimizin bağımsızlık iradesinin ve kendi geleceklerini belirleme kararının en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin yıl dönümü kutlamalarının gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir güce boyun eğmeden kendi kaderine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en büyük emanettir. Bu emaneti korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı törenin düzenlenmesinde emeği geçen Keçiören Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"CUMHURİYET BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN"

Cumhuriyet'in bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldığını belirten Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk ise "Bugün, bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlığının ve özgürlüğünün simgesi olan Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutluyoruz. Cumhuriyet bu topraklarda kolay kurulmadı, kanla yazılmış bir kurtuluş mücadelesi, gözyaşı döken analarımız, cephede can veren kahramanlarımız ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyen bir milletin iradesi vardır. ve o mücadelenin önderi, yolumuzu aydınlatan büyük liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in kazanılmasında emeği geçenleri minnetle anarak bağımsızlık, özgürlük ve kardeşlik içinde yaşamanın önemine değinen Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Keçiören Şube Başkanı Emine Keskin Aras," 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu coşkuyu bizlere yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarına minnet duyuyoruz" dedi.

"ATATÜRK'Ü YÜZYILLAR BOYU GÖNÜLLERDE YAŞATACAĞIMIZA ANT İÇİYORUZ"

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve şükranla anan Alevi Kültür Dernekleri Keçiören Şube Başkanı Muzaffer Başboğa, "Cumhuriyet'imizin 103. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı gönülden kutluyorum. Bize bu ülkeyi, şerefimizi, onurumuzu ve özgürlüğümüzü bahşeden Mustafa Kemal Atatürk'ü hasretle, minnetle ve şükranla anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ü ömürler boyu, yüzyıllar boyu gönüllerde yaşatacağımıza ant içiyoruz" diye konuştu.