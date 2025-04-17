Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Mesire Alanı'nı Yenilemeye Başladı

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Mesire Alanı'nda kırılan ve deforme olan bordür ile yolları yenilerken, dinlenme alanlarındaki genel aydınlatma sistemini de değiştirdi. Doğa ile vakit geçirmek isteyen herkesi mesire alanına davet eden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Hem piknik yapılan hem de ailelerin çocuklarıyla birlikte keyif dolu vakit geçirebildiği tesisimizi yaza hazırlıyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi, Kartaltepe Mesire Alanı'nda yenileme çalışması başlattı. Yaz sezonuna hazırlanan mesire alanında bitki dikiminin yanında peyzaj çalışmaları da gerçekleştirildi. Kırılan ve deforme olan bordür ve yollar yenilenirken, dinlenme alanlarındaki genel aydınlatma sistemi de değiştirildi.

"Vatandaşlarımızı mesire alanımıza bekliyoruz"

Kartaltepe Mesire Alanı'nın özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Şehir merkezine yakın bir konumda olan mesire alanımızda vatandaşlarımızın keyifli ve konforlu vakit geçirmesi için kapsamlı yenileme çalışması başlattık. Hem piknik yapılan hem de ailelerin çocuklarıyla birlikte keyif dolu vakit geçirebildiği tesisimizi yaza hazırlıyoruz. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı mesire alanımıza bekliyoruz" dedi.