Keçiören Belediyesi Kuvvetli Yağış İçin Teyakkuzda

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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından kuvvetli yağış ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

Keçiören Belediyesi ekipleri, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı göreve hazırlandı. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden Keçiören'de vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle zor anlar yaşamaması için kriz masası oluşturuldu.

267 personel ve 66 araçla teyakkuza geçtiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, ilçe sakinlerine de uyarılarda bulundu. Vatandaşları kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Özarslan, "Olası bir yağış sonrası her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kriz masası kurarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz 24 saat nöbet tutacaklar. Ayrıca kurduğumuz sistem sayesinde vatandaşlarımız karla mücadele ekiplerimizin çalışmalarını 'kartakip.kecioren.bel.tr' adresinden canlı olarak görebilecekler" dedi.