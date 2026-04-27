Keçiören Belediyesi'nden Kadınlara Psikososyal Destek: "Hayır Demek Özgürlüktür"

27.04.2026 09:33  Güncelleme: 10:47
(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek ve duygusal farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlenen "Kadınlara Yönelik Psikososyal Destek Programı" yoğun katılımla devam ediyor. Kardeşler Kadınlar Gün Evi'nde "Hayır Demek Özgürlüktür" başlığıyla psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen buluşma, çok sayıda ilçeli kadını bir araya getirdi.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından Kardeşler Kadınlar Gün Evi'nde "Hayır Demek Özgürlüktür" başlığıyla gerçekleştirilen programda; sağlıklı sınırlar koymanın bireyin psikolojik iyi oluşuna katkısı, bireysel sınır koymanın önemi, sağlıklı iletişim becerileri ve kişinin kendi ihtiyaçlarını ifade edebilme yolları anlatıldı.

"Hayır diyebilme" ve "Sağlıklı iletişim" konuları ele alındı

Programda, kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları zorlayıcı durumlarda sınır koyma ve özsaygıyı koruma yolları ele alındı. Uzman psikologlar eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada, sağlıklı ilişkiler kurabilmek için sınır koyma becerilerinin ve iletişimde denge kurmanın önemi vurgulandı. Katılımcılara, "hayır" demenin aslında kişiye bir konfor alanı sunduğu ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için bu becerinin günlük hayata dahil edilmesi gerektiği anlatıldı.

Kadınların, yaşadıkları belirli olaylar ya da konular ile ilgili neden, nasıl ve hangi duygularla "hayır" diyemedikleri, neden çoğu zaman "evet" dedikleri kategorize edildi. Bu süreçte, katılımcılarla günlük hayatta karşılaşılan çeşitli durumlarda nasıl sınır koyulabileceği, soru-cevap yöntemiyle tartışılarak uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Grup çalışmaları ve paylaşımlar sayesinde katılımcılar, hem kendi tecrübelerini aktararak hem de birbirlerinden öğrenerek önemli bir deneyim kazandı.

Kadınların psikolojik iyi oluşlarını desteklemek amacıyla hazırlanan program, "Değişimini Fark Et" konu başlığıyla devam edecek.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
