Keçiören Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Doğum Günü Sürprizi

Keçiören Belediyesi, 3 özel gereksinimli birey için anlamlı bir doğum günü sürprizi düzenledi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın da katıldığı sürpriz etkinlik, aileler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

07.04.2025 10:42  Güncelleme: 11:39
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(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, 3 özel gereksinimli birey için doğum günü sürprizi hazırladı. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Her daim yanınızda ve emrinizdeyiz. Doğum gününüz kutlu, sağlıklı ömürleriniz olsun" dedi.

Keçiören Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, engelli bireylere doğum günü sürprizi hazırladı. Yaşları 10, 23 ve 29 olan üç özel gereksinimli bireyin evlerinde hazırlanan doğum günü sürprizi yüzleri güldürdü.

Sürpriz doğum günü ziyaretlerinde dilekler tutulup mumlar üflendi. Pastaların kesilmesinin ardından hediyeler doğum günü sahiplerine verildi ve bu mutlu günün anısına hatıra fotoğrafları çektirildi.

Doğum günü sahiplerinin sürpriz doğum günlerine, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da görüntülü arama yaparak katıldı. Doğum günü sahiplerini kutlayan Özarslan, "Sizler bizim başımızın tacısınız. Her daim yanınızda ve emrinizdeyiz. Doğum gününüz kutlu, sağlıklı ömürleriniz olsun" diye konuştu.

Doğum günü sürprizi karşısında duygulanan aileler Özarslan ile yaptıkları görüntülü konuşmada memnuniyetlerini dile getirerek, Özarslan'a teşekkür etti. Ziyaretlere katılan Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, engelli bireylere hediyelerini vererek ailelerin taleplerini dinledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Bireylere Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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