Keçiören Belediyesi'nden Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi'nden Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi

Keçiören Belediyesi, personeline 'Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu' eğitimi verdi. Eğitimde kamu kaynaklarının kullanımı, bütçe süreci ve mali kontrol konuları ele alındı.

09.04.2025 10:32  Güncelleme: 11:37
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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında belediye personeline "Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu" eğitimi verdi. Meclis salonunda düzenlenen eğitimde, kamu kaynaklarının kullanımında genel esaslar, bütçe ve harcama süreci, iç kontrol ve ön mali kontrol ile taşınır mal yönetimi konuları ele alındı.

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler kapsamında belediye personeline 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu eğitimi verildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen eğitim programında, mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda personele gerekli bilgiler aktarıldı. Kamu hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak, kurum ve çalışanların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitim, meclis salonunda düzenlendi.

Mevzuatla ilgili kapsamlı bilgilendirme yapıldı

Denetçi Muhasebat Başkontrolörü Ahmet Arslan tarafından verilen eğitimde, kamu kaynaklarının kullanımında genel esaslar, bütçe ve harcama süreci, iç kontrol ve ön mali kontrol, taşınır mal yönetimi konuları ele alındı. Ayrıca kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu zararının tespit ve tahsili hususunda bilgilendirme yapılarak ihalelerin ilgili kanunlara ve yönetmeliklere uygun yapılmasına ilişkin ayrıntılar üzerinde duruldu. Ayrıca kamuda iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin yapılan son düzenlemeler ve kamu mali yönetiminde yeni kavramlar anlatılatıldı.

"Keçiören için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bütçenin etkin kullanımının ve dengeli bir bütçe yönetimi sağlamanın önemine vurgu yaparak, belediye hizmetlerinin daha verimli bir şekilde sunulabilmesi için personel eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Özarslan, "Amacımız, belediye personelimizin mali yönetim ve denetim alanındaki yetkinliklerini artırarak daha etkin katkı sağlamalarıdır. Personellerimize yönelik düzenlediğimiz hizmet içi eğitimlerle, belediyemizin kurumsal işleyişini güçlendirerek, hep birlikte Keçiören için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Personeline Kamu Mali Yönetimi Eğitimi - Son Dakika

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