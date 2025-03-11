Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Etkinlikler

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleriyle vatandaşları bir araya getiriyor. Her akşam yapılan gösteriler, konserler ve çocuklar için özel aktivitelerle binlerce kişi bu ayın manevi atmosferini yaşıyor.

11.03.2025 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda Ramazan ayına özel kurduğu alanda renkli etkinliklerle vatandaşları bir araya getirmeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı'nda kurduğu alanda birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Ramazan ayı boyunca her akşam düzenlenen etkinlikler, gösteriler ve konserler ile vatandaşlara keyifli anlar yaşatıyor. İftar sonrası, alanda kurulan yöresel tatlar, el yapımı ürünler ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantları gezen vatandaşlar eski ramazanları Keçiören'de yaşıyor.

Çocuklara özel eğlence

Çocuklar için özel olarak kurulan oyun alanında, minikler gönüllerince eğlenirken Osmanlı macunu ve pamuk şekerlerin tadını çıkarıyor. Şenlik alanında gerçekleştirilen meddah oyunlarından hacivat-karagöz gösterilerine, maskot gösterilerinden yüz boyama etkinliklerine, çuval yarışmasından balon gösterisine kadar birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğleniyor. Ramazan ayının atmosferine uygun olarak hazırlanan alan, birbirinden farklı etkinliklerle binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

"Tüm vatandaşlarımızı etkinlik alanımıza bekliyoruz"

Ramazan etkinlik alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla bir arada olmak için her akşam birçok noktada Keçiörenlilerle iftar sofralarında bir araya geliyor, şenlikler düzenliyor, geleneklerimizi yaşatıyoruz. Hem geçmişten günümüze uzanan kadim kültürel mirasımızı yaşatmak hem de ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte paylaşmak için tüm vatandaşlarımızı Kalaba Kent Meydanı'nda kurduğumuz ramazan etkinlik alanımıza bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu

11:00 Dehşete düşüren görüntü Polisin kafasını ezmeye çalıştı Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
10:41 Bu cesareti nereden alıyorlar Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya’yı etiketledi Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
09:17 Ankara, SDG ile Suriye’nin anlaşmasına nasıl bakıyor Ankara, SDG ile Suriye'nin anlaşmasına nasıl bakıyor?
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
08:25 Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı
16:01 Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti Petrol tankeri, yük gemisi ile çarpıştıktan sonra infilak etti
15:51 Trump’tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:21 İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu
15:20 DEM Parti heyetinden CHP’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:13 Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu Ailesinin uzun süre haber alamadığı 21 yaşındaki model evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 11:26:26. #7.13#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden Ramazan Ayına Özel Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.