Keçiören'de Çocuklar "Sihirli Madalyon" Oyunuyla Buluştu

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun yeni çocuk oyunu "Sihirli Madalyon" minik izleyicilerle buluştu. Müzik ve dansın iç içe geçtiği eğlenceli çocuk oyunu, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Çocuklara sanat sevgisini aşılamayı amaçlayan "Sihirli Madalyon" oyunu, renkli sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle Keçiörenli çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Kurtuluş gününde ülkenin marşını kemanıyla çalma görevi verilen Sanatın Prensesi'nin yaşadığı talihsiz olayla başlayan hikaye, izleyicileri macera dolu bir yolculuğa çıkardı. Gizemli varlık Vandal'ın notaları çalmasıyla başarısız olan prensesin ardından ülkede müzik ve sanat yasaklandı. Bu olayla gelişen hikaye; cesaret, dostluk ve paylaşmanın önemini anlatan etkileyici bir serüvene dönüştü. Yolculuğun sonunda müziğin bilgeliğini temsil eden Orf ile karşılaşan Prenses, asıl engelin dış dünyada değil kendi korkularında saklı olduğunu keşfederek minik izleyicilere önemli bir mesaj verdi.

Oyuncular beğeni topladı

Yaklaşık 50 dakika süren tek perdelik müzikli çocuk oyunu; sahne tasarımı, müzikleri ve dans koreografileriyle çocuklara keyifli anlar yaşattı. 5 yaş ve üzeri çocuklar için sahnelenen oyun, ailelerden de tam not aldı.

Yazarlığını Onur Erbilen'in üstlendiği oyunun yönetmenliğini Caner Karadağ yaptı. Oyunda Başak Ayverdi, Furkan Motuğan, Ezgi Gülen, Berra Akbağ, Korgun Başkaya ve Selçuk Emiroğlu rol aldı.