Keçiören Belediyesi'nden YKS Öğrencilerine Motivasyon Eğitimi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, öğrencilerde sınav kaygısını kontrol altında tutmak, azaltmak ve motivasyonu yükseltmek için eğitim düzenledi.

Belediyede staj yapan öğrencilere yönelik, danışman-rehber öğretmen Nur Doğan tarafından verilen eğitimde, yoğunlaşan deneme sınavları, uzun çalışma saatleri ve stresle başa çıkabilmenin başarıya giden yolda önemli bir adım olduğunun altı çizildi. Sınav kaygısının insan bedeninde yarattığı duygusal ve fiziksel etkilerin anlatıldığı sunumda, bu durumla başa çıkabilmek için önerilerde bulunuldu.

Danışman Nur Doğan, olması gereken kadar kaygının çalışma azmini besleyerek motivasyonu yükselteceğinin altını çizdi. YKS'ye hazırlık sürecinde ailelere de önemli görevler düştüğünü belirten Doğan, öğrencilere baskı kurmak yerine destekleyici bir tutum sergilenmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.