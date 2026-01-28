Keçiören Belediyesi'nin "İbiş ile Memiş" Çocuk Oyununa Yoğun İlgi

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği etkinlikler kapsamında sahnelenen "İbiş ile Memiş" adlı çocuk oyunu, ücretsiz olarak minik izleyicilerle buluştu.

Keçiören Belediyesi'nin hazırladığı "İbiş ile Memiş" adlı çocuk oyunu, sömestirde minik izleyicilerle buluştu. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, 5-12 yaş grubu çocuklardan yoğun ilgi gördü. Yazar ve yönetmenliğini Tugay Tekeci'nin üstlendiği, Atölye Gençleri tarafından sahnelenen oyun; sahne tasarımı, karakterleri ve anlatımıyla çocuklardan büyük ilgi gördü. Ormanda yaşayan iki arkadaşın paylaşmayı öğrenme hikayesini konu alan oyun, paylaşmanın dostluğu güçlendirdiğini ve mutluluğu çoğalttığını eğlenceli bir dille anlattı.

Etkinlikler ücretsiz

Keçiören Belediyesi, yarıyıl tatili için bir program hazırlayarak, aralarında "İbiş ile Memiş", "Keloğlan Sihirli Asa", "Masal Dünyası", "Kırmızı Başlıklı Kız", "İllüzyon, Bubble ve Kukla Gösterisi" gibi birçok tiyatro oyununu ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuyor. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Yarıyıl tatili boyunca devam eden tiyatro gösterimleri, Keçiören Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyuruluyor.