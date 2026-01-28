Keçiören Belediyesi'nin "İbiş ile Memiş" Çocuk Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keçiören Belediyesi'nin "İbiş ile Memiş" Çocuk Oyununa Yoğun İlgi

28.01.2026 10:00  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi, yarıyıl tatiline özel düzenlediği etkinlikler kapsamında 'İbiş ile Memiş' adlı çocuk oyununu ücretsiz olarak sahneledi. Oyun, minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü ve paylaşmanın önemini eğlenceli bir şekilde anlattı.

(ANKARA)- Keçiören Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel düzenlediği etkinlikler kapsamında sahnelenen "İbiş ile Memiş" adlı çocuk oyunu, ücretsiz olarak minik izleyicilerle buluştu.

Keçiören Belediyesi'nin hazırladığı "İbiş ile Memiş" adlı çocuk oyunu, sömestirde minik izleyicilerle buluştu. Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyun, 5-12 yaş grubu çocuklardan yoğun ilgi gördü. Yazar ve yönetmenliğini Tugay Tekeci'nin üstlendiği, Atölye Gençleri tarafından sahnelenen oyun; sahne tasarımı, karakterleri ve anlatımıyla çocuklardan büyük ilgi gördü. Ormanda yaşayan iki arkadaşın paylaşmayı öğrenme hikayesini konu alan oyun, paylaşmanın dostluğu güçlendirdiğini ve mutluluğu çoğalttığını eğlenceli bir dille anlattı.

Etkinlikler ücretsiz

Keçiören Belediyesi, yarıyıl tatili için bir program hazırlayarak, aralarında "İbiş ile Memiş", "Keloğlan Sihirli Asa", "Masal Dünyası", "Kırmızı Başlıklı Kız", "İllüzyon, Bubble ve Kukla Gösterisi" gibi birçok tiyatro oyununu ücretsiz olarak çocuklarla buluşturuyor. Etkinliklere yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Yarıyıl tatili boyunca devam eden tiyatro gösterimleri, Keçiören Belediyesi'nin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından düzenli olarak duyuruluyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nin 'İbiş ile Memiş' Çocuk Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:21:23. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nin "İbiş ile Memiş" Çocuk Oyununa Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.