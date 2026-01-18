Keçiören Belediyesi Çem Öğrencilerinden "Sanatsal Yolculuk Sergisi" - Son Dakika
Keçiören Belediyesi Çem Öğrencilerinden "Sanatsal Yolculuk Sergisi"

18.01.2026 11:02  Güncelleme: 11:57
Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Sanatsal Yolculuk Sergisi', Yunus Emre Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergide keçe, ebru, el sanatları ve üç boyutlu tasarımlar gibi birçok eser yer aldı. Öğrencilerin yaratıcılığını ortaya koydukları etkinlik büyük beğeni topladı.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) öğrencileri tarafından hazırlanan "Sanatsal Yolculuk Sergisi", Yunus Emre Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Keçiören Belediyesi ÇEM öğrencileri tarafından hazırlanan Sanatsal Yolculuk Sergisi'nde; keçe ve ebru çalışmaları başta olmak üzere el sanatları, üç boyutlu tasarımlar ile çizim ve boyama çalışmaları yer aldı. Bireysel ve grup çalışmaları formatında tasarımların yer aldığı sergide serbest çalışmalar öne çıktı.

Öğrencilerin eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri görünür kılmak amacıyla açılan sergi büyük beğeni toplarken; Osman Hamdi Bey İlkokulu ile yapılan iş birliği ise atölye çalışmalarının geniş öğrenci kitlesine ulaşmasını sağladı.

Öte yandan öğrenciler bu atölye çalışmasıyla yaratıcılık, el becerisi, problem çözme ve takım çalışması alanlarında kazanımlar elde etti. Öğretmenler ise öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek onlarla gurur duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

