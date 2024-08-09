(ANKARA) - Keçiören Belediyesi, Anafartalar Konağı'nda özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için motivasyon programı düzenledi.
Keçiören Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarına çözüm odaklı yaklaşmak ve karşılaştıkları sorunları çözmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen motivasyon programında da çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yönelik masallar anlatıldı; müzik eşliğinde eğlenen özel gereksinimli çocuklar için el becerilerinin gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler yapıldı.
Çikolata atölyesinde kendi elleriyle çikolata hazırlayan çocuklar mini konser eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Son Dakika › Güncel › Keçiören Belediyesi Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Motivasyon Programı Düzenledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?