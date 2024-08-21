Keçiören Belediyesi Parklarda Organik Sıvı Gübre Kullanıyor

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(ANKARA)- Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çim ve ağaçları canlandırmak için organik sıvı gübre kullanıyor. Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Amacımız yaz aylarında daha sık kullanılan parklarımızın daha yeşil hale gelmesi, ailelerimizin keyifli vakit geçirmesi ve kent estetiğine katkı sağlaması" dedi.

Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki çim ve ağaçları canlandırmak için organik sıvı gübre kullanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sıvı gübreyi tankerdeki suya karıştırarak oluşturdukları karışımla parkları ve yeşil alanları suluyor. Birçok bitki türünde kullanılan organik sıvı gübre, sararan çimleri besleyerek yeniden yeşillendiriyor.

Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Kimyasal gübrelerin zararlarını ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediye'mizin ürettiği doğa dostu sıvı gübreyi parklarımızda kullanmaya başladık. Amacımız yaz aylarında daha sık kullanılan parklarımızın daha yeşil hale gelmesi, ailelerimizin keyifli vakit geçirmesi ve kent estetiğine katkı sağlaması" dedi.